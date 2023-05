Den kinesiske komiker Li Haoshi er af den kinesiske regering blevet pålagt at betale en opsigtsvækkende bøde – for det er ikke småbeløb, vi snakker om.

Hele 13,7 millioner kroner skal firmaet, hvor Haoshi arbejdede, hive op af lommen, fordi han lavede en joke om det kinesiske militær.

Det skriver Reuters.

Li Haoshi opførte for nylig et stand up-show, hvor særligt et øjeblik endte med at få kolossal opmærksomhed.

Haoshi sagde ifølge Reuters, at han blev mindet om sloganet, 'hav en god arbejdsmoral, vær klar til at kæmpe og vinde kampe', da han forleden så en video, hvor to gadehunde jagter et egern.

Det er det samme slogan, som den kinesiske præsident, Xi Jinping, brugte i 2013, da han hyldede arbejdsmoralen i det kinesiske militær, People's Liberation Army.

Og det blev for meget for de kinesiske myndigheder.

Reuters citerer en udtalelse fra Beijing, hvor det lyder, at vittigheden er »alvorligt fornærmende«, fordi den skader national følelse og ære.

»Vi vil aldrig tillade, at nogen virksomhed eller enkeltperson på scenen med vilje nedgør det herlige billeder af People's Liberation Army og sårer folkets følelser over for hæren,« lyder det fra de kinesiske myndigheder.

Udover den enorme bøde er Li Haoshi blevet fyret fra firmaet, Xioaguo Culture, ligesom han efterforskes af politiet.

Xioaguo Culture har desuden fået et permanent forbud mod at optræde i Beijing.

Ifølge Reuters har Haoshi skrevet en undskyldning på den sociale platform Weibo, men hans konto er angiveligt blevet lukket ned for offentligheden.