Lavaen flyder mandag morgen stadig fra den vulkan på Island, der søndag gik i udbrud.

Indtil videre er tre huse blevet ramt af de glohede masser.

Det skriver det islandske medie Ruv.is.

Hele to sprækker opstod søndag, hvorfra lavaen begyndte at flyde.

Her ses det, hvor tæt på Grindavik lavaen egentlig er. Foto: Icelandic Department Of Civil Pr/AFP/Ritzau Scanpix

Men på den positive side er den sprække, der åbnede sig senest på sydsyden af den beskyttelsesmur, der endnu er i færd med at blive opført ved byen Grindavík, stort set aftaget.

Det er således den nordlige sprække, der stadig er udbrud.

Herfra flyder lavaen hovedsageligt langs beskyttelsesmuren vest for Grindavík, skriver Ruv.is.

I løbet af formiddagen vil myndighederne efter planen overflyve det berørte område for at få et mere præcist billede af, hvor lavaen har bredt sig.

De cirka 4.000 indbyggerne i Grindavik har tidligere fået besked på at forlade deres hjem op til udbruddet.

Begge de sprækker, der opstod søndag, skulle være mindre end det udbrud, der skete i december i samme område.

Ingen er kommet til skade i forbindelse med søndagens udbrud.