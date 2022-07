Lyt til artiklen

Kasinoer, hoteller, en lufthavn og den velkendte vej The Strip er under vand.

Det skyldes kraftig regn og får 'gambler-byen' til at advare om stormflod og kraftig tordenvejr.

Det skriver flere amerikanske medier herunder New York Post.

Videooptagelser delt på Twitter viser gaderne i Sin City oversømmet. Andre videoer viser gaderne i centrum, der nærmest er blevet til små floder, og vand er strømmet ind i lokale kasinoer.

Indtil videre er der ingen rapporter om personskade. Det har Las Vegas brandinformationsofficer Tim Szymanski bekræftet til mediet.

Et andet klip, der er delt online, viser vand strømme gennem et hul i loftet på Planet Hollywood Casino på Las Vegas Boulevard. Her ses medarbejdere optage de kaotiske scener på deres mobiltelefoner.

Video I received from an employee working near the sports book at Circa. Clean up after flooding that just occurred. You definitely don’t see this everyday. @8NewsNow #8NN



Courtesy: Dan Miller pic.twitter.com/CxmjHH78Rn — Victoria Saha (@VictoriaSaha) July 29, 2022

Det ikoniske Ceasar Palace er også hårdt ramt af oversvømmelser. Det ses på en anden video, der blev lagt ud på nettet.

Her kan man se, at loftet ikke kan holde på de enorme mængder vand fra oven.

Andre steder i området oplever lokale lufthavne store forsinkelser som følge af oversvømmelsen.

»Mit fly er blevet forsinket en time indtil videre- og måske mere. Mange fly måtte lande i andre lufthavne,« sagde Shondra Kayd, der var en af dem, som oplevede alvorlige forsinkelser på sit fly til Toronto, Canada, til New York Post.

Tidligere torsdag havde Harry Reid International Airport forsinkelser på op til 50 minutter i gennemsnit. Fly, der skulle flyve til Las Vegas, blev holdt i deres lufthavne indtil mindst kl. 23.00, ifølge FlightAware.com.

Det er nu flere dage i træk, at der har været voldsom regn i staten Nevada.