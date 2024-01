Tirsdagens grimme gondolulykke, hvor fire danskere kom slemt til skade, har sat sit tydelige præg på lokalområdet i de østrigske alper.

»Alle har været forfærdede over ulykken. Vi har talt med flere af vores gæster om det, og de har været chokerede,« siger Kay Tofern, der med sin hustru ejer Herzblut Wohlfühl Appartements i den nærmeste by Oetz:

»Det er meget tragisk og med mange uheldige omstændigheder, og der er mange, der tænker på de tilskadekomne og håber, at de får det bedre.«

Kay Tofern var selv på arbejde tirsdag formiddag, da det gik så grueligt galt.

Her ramte et eller flere nedstyrtede træer gondolliften, hvor de fire danskere befandt sig. Den rev sig løs fra kablet og faldt 10-12 meter ned.

Mest alvorligt er det med en 49-årig dansk mand. Han er blevet opereret og er lagt i kunstig koma, mens hans 46-årige bror, hans 20-årige søn og 19-årige datter ligeledes ligger på hospitalet med slemme skader.

»Da jeg hørte om ulykken, var jeg faktisk bange for, at det var nogle af vores gæster, der var sket noget med. De var taget afsted bare ti minutter tidligere, men det viste sig, at de var kommet senere frem. Efter ulykken,« siger Kay Tofern.

B.T. har også talt med en anden ejer af et kompleks af ferielejligheder, der ligger tæt på den pågældende svævebane, Achterkochelbahn II.

Han ønsker at være anonym, men han siger om ulykken:

»Det ligger som en skygge over hele byen. Man mærker modløsheden hos mange, og det har været et samtaleemne lige siden,« lyder det.

Han har oplevet, hvordan turister siden har været påvirket på to forskellige måder.

»Der er dem, der bliver nede og ikke vil tage med liften, og så er der de andre, der tænker, at det kan simpelthen ikke ske igen. Så de fortsætter med at stå på ski,« siger han.

Det er sidstnævnte holdning, som Kay Tofern overvejende er stødt på:

»Der er nogle gæster, der er bange, men ikke så konkret, at der er en frygt for stå på ski eller tage en gondol,« siger han:

Gondolliften er nu lukket. Og det vil den vedblive med at være, indtil alle undersøgelser er overstået. Imens er der indsat shuttlebusser, der kører skiturister til andre svævebaner i området i stedet.

Og det er betryggende, lyder det.

»Det er godt, at den er lukket, så der teknisk kan blive undersøgt, hvad der er sket. Så kan alt blive kontrolleret og efterprøvet, så det ikke sker igen. Og så bliver det forhåbentlig så sikkert, at alle kan køre uden at være bange,« siger Kay Tofern.

Begge hotelejere understreger, at ulykken ser ud til at være en af den slags tilfælde, hvor en lang række uheldige omstændigheder indtræffer og resulterer i en tragisk hændelse.

Som ingen har kunnet gardere sig mod.

»Og træer falder jo omkuld. Sådan er naturen. Man kan heller ikke konstant kigge under sneen for at se, om der er et træ, der har løsnet sig,« som Kay Tofern tilføjer.

Og det er muligvis den gennemgående holdning blandt danske turister på vej på skiferie.

B.T. har også været i kontakt med flere danske arrangører af skirejser, og de fortæller samstemmende, at kun meget få bekymrede danskere har ringet for at tjekke op.

Men ingen har aflyst deres ferier.

Heller ikke hos Herzblut Wohlfühl Appartements frygter man, at ulykken vil påvirke turismen i området.

»Jeg har onsdag og torsdag talt med flere gæster, der har booket værelser i de kommende uger og måneder, og de har spurgt til, hvordan det har står til,« siger Kay Tofern:

»Men jeg har ikke hørt fra nogen, der ikke vil komme alligevel, eller ikke ville stå på ski, eller ikke ville køre med lift. Det har ikke været et tema.«