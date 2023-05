Da politiet i Glasgow, Skotland standsede en bil med narkotika for 85.000 danske kroner, så ventede de ikke at finde et levende lam på bilens bagsæde.

Den lettere bizarre situation fandt sted på motorvejen M74 i april måned i år. Det resulterede i anholdelsen af samtlige folk i bilen.

Lammet blev taget i forvaring af en lokal landmand, som sagde, at det uskyldige lam tilsyneladende stod foran 'dødens dør'.

Efter det fik mælk, vitaminer og blev placeret i en varmeboks, så fik det hurtigt humøret igen.

Oh ewe! Officers from #GlasgowRP stopped this vehicle (not a Lamborghini!) on the #M74 J3 NB yesterday. In addition to this wee fella roughly £10k in Class A drugs were recovered with assistance from @PSOSDogs. Driver further arrested for failing the roadside swap for cocaine. pic.twitter.com/K2HItyaVN9 — Road Policing Scotland (@PSOSRoads) April 23, 2023

Politiet sporede lammets ejer via dets øremærke, og det blev til sidst returneret til sin ejer, Kirsty Mair.

Den 25-årige driver landbruget North Lanrigg Farm sammen med sin far, Robin. De fandt først ud af, at lammet var deres, da politiet mødte frem.

Hun har straks givet lammet navnet Pablo – efter den colombianske narkobaron Pablo Escobar.

Kirsty Mair fortalte, at hun havde set opslaget fra Police Scotland den 23. april om lammet.

»Jeg syntes, at billedet så ud, som om det var et af mine lam,« sagde hun.