På en skole i USA serverede en lærer slik med mere end bare sukker for eleverne.

Den 27-årige skolelærer på en folkeskole i South Carolina i USA er arresteret for at være i besiddelse af stoffer.

Det skriver Independent.

Stofferne var såkaldte »edibles« eller slikcannabis, som skolelærer Victoria Farish Weiss havde liggende i en kasse med andet slik.

Det var først, da en af skolens elever valgte det helt særlige stykke slik, at stofferne blev opdaget.

»Efterforskere har bekræftet, at Weiss tog pakken med edibles fra eleven og sagde, at han skulle vælge noget andet fra kassen. Eleven vendte tilbage til kassen og endte med at tage endnu et stykke edibles,« forklarer Lexington County Sheriff Jay Koon.

Efter at have opdaget slikket har politiet gennemsøgt den 27-årige skolelærers hjem.

Her fandt de lignende pakker med edibles.

Victoria Farish Weiss meldte sig selv til politiet.

Den 27-årige kvinde blev fyret fra skolen efter episoden.

»Det er uacceptabelt for ansatte at udsætte et barns helbred. Vi vil fortsætte med at sikre at alle vores børn har et sikkert miljø hvor de kan lære og udvikle sig,« lyder det fra skolen.

Ingen af eleverne spiste slikket med cannabis.