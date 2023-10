Skolen, hvor den dræbte lærer Dominique Bernard arbejdede, er mandag blevet evakueret.

Det skyldes en bombetrussel.

Det skriver nyhedsbureauet AFP News.

Bombetruslen er kommet på dagen, hvor skoler i hele Frankrig vil holde et minuts stilhed for at ære 57-årige Dominique Bernard.

Ifølge BFM TV er bombetruslen indgivet på et chatforum.

De franske myndigheder efterforsker sagen som terror. Ti personer, herunder den formodede gerningsmand, er varetægtsfængslet.

Udover den 57-årige lærer blev tre personer ramt af knivstik i fredags. De er i kritisk tilstand.

Angrebet fandt sted på skolen Gambetta-Carnot i byen Arras i det nordlige Frankrig.

Som reaktion har Frankrig øget sit sikkerhedsberedskab til højeste niveau, ligesom 7000 soldater fra Sentinel-styrken er indsat.

Soldatergruppen blev også indsat efter angrebet på Charlie Hebdo i 2015.

Indenrigsminister Gérald Darmanin sagde i nyhedsudsendelsen TF1 fredag aften, at der er en forbindelse mellem, hvad der skete i Arras, og hvad der sker i Mellemøsten.