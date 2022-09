Lyt til artiklen

Forestil dig at være 145 centimer høj og hele tiden bære rundt på ekstra 46 kilo.

Sådan var tilfældet for en 45-årig kvinde fra delstaten Minas Gerais i Brasilien. Hun besøgte skadestuen i slutningen af ​​august, fordi hun døjede med ekstrem åndenød.

Ved ankomsten fik lægerne sig en ordentlig overraskelse, og var lamslåede. Det skriver den brasilianske tv-kanal Globo. Vi advarer om stærke billeder i denne artikel. Nederst i artiklen kan du se tumoren.

»Kvinden var i en alvorlig tilstand, da hun ankom til hospitalet med ekstrem åndenød. Hun kunne ikke engang ligge ned, og havde problemer med at tale,« siger kirurg Glaucio Boechat til Globo.

Hendes mave var gået hen og blevet enorm

Den 45-årige bar nemlig rundt på en enorm tumor. Lægerne besluttede sig for, at den skulle fjernes med det samme, da hun var i livsfare.

»Tilstanden var alvorlig. Hvis vi ikke havde opereret, havde hun nok stoppet med at trække vejret,« siger Glaucio Boechat.

Kvinden blev kørt direkte ind på operationsstuen, hvor Glaucio Boechat og hans team på omkring 12 andre kirurger ventede med skalpellerne. Boechat kalder det den største tumor, han nogensinde har set. Operationen tog flere timer, men lykkedes, og da kirurgerne bagefter lagde den tunge masse på vægten, viste den hele 46 kilo.

Det udgør en hel tredjedel af kvindens kropsvægt før operationen. Boechat og lægeholdet mener, at tumoren stammer fra kvindens livmoder. Udover at fjerne selve tumoren, skulle kirurgerne også fjerne kvindens livmoder og hendes to æggestokke.