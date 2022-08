Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En ny sygdom har spredt sig i det sydlige Indien.

Sygdommen, der først blev opdaget hos børn i den sydindiske delstat Kerala i maj, har nu spredt sig til to andre stater i Indien.

Der er tale om sygdommen 'tomatinfluenza', der ud over feber, hovedpine og træthed, opkast og diarré også giver smertefulde røde vabler, der breder sig over hele kroppen – og som i værste tilfælde kan blive lige så store som tomater. Deraf navnet på sygdommen.

Ifølge en artikel i det medicinsk tidsskrift Lancet Respiratory Medicine var 82 børn under fem år blevet diagnosticeret med virussen i Kerala 26. juli.

Forskere forsøger stadig at identificere præcis, hvad denne virus er for en størrelse. Børn er særligt sårbare, fordi det nemt spredes ved tæt kontakt, såsom via bleer, ved at røre ved urene overflader eller når de putter ting i munden.

»Den sjældne virusinfektion er i en endemisk tilstand(kun indenlandsk, red.) og anses for ikke-livstruende. Men på grund af den frygtelige oplevelse af covid-19-pandemien er årvågenhed ønskeligt for at forhindre yderligere udbrud,« står der i Lancet-artiklen.

Læger siger, at det er vanskeligt at diagnosticere tomatinfluenza, fordi dens symptomer minder meget om Covid, chikungunya og denguefeber. De to sidstnævnte er almindelige i Indien i regntiden og spredes af myg.

Lægerne mener dog, at udslættet ikke er livstruende.

På grund af den høje risiko for infektion skal inficerede mennesker stadig registreres og isoleres i omkring fem dage.