Mange yngre mennesker i Tyrkiet fortæller B.T., at de overvejer at emigrere, hvis præsident Erdogan søndag aften vinder det skæbnesvangre præsidentvalg.

Arjen er læge i Kadiköy tæt på Istanbul. Kadiköy er et område med mange unge mennesker, og her er der et klart flertal af vælgere, der gerne vil af med præsident Erdogan.

»Det her er et meget stort valg for os. Vi er mange, der har levet under Erdogan i tyve år, som gerne vil have demokrati og frihed i stedet for det, vi har nu, som vel er en form for enevælde,« siger Arjen (som ikke ønsker at bruge sit efternavn) til B.T. i Kadiköy.

Der er masser af mennesker på gaderne, denne weekenddag. Men livet i Tyrkiet er blevet noget andet de seneste år. Det er blevet hårdere, siger Arjen.

Arjen er praktiserende læge i Kadikoy i Istanbul. Han fortæller B.T., at han vil forlade landet, hvis Erdogan vinder.

»Jeg er læge, og dermed er jeg også en af de højtlønnede i Tyrkiet. Men selv for mg, er det nærmest umuligt at købe en ny bil. Inflationen gør, at alting er blevet så dyrt. Den tyrkiske lira er nærmest intet værd i forhold til dollar og Euro,« siger den tyrkiske læge.

Han bebrejder præsident Erdogans fejlslagne økonomiske politik, hvor man stik imod, hvad alle andre lande gjorde, sænkede centralbankens rente midt i krisen. Resultatet har været en galoperende inflation, der lige nu er mere end 40 procent. Den har været oppe på 86 procent.

»Det virker ikke, som om der er en fremtid her nu. Hvis Erdogan taber, så tror jeg på det, og så bliver jeg og hjælper med at bygge det nye samfund op. Men hvis Erdogan vinder, så forlader jeg landet. Jeg kan få arbejde i USA eller Europa,« siger Arjen til B.T.

Flere og flere højtuddannede søger væk fra tyrkiet, fordi der er bedre muligheder for dem andetsteds

Nogle gader væk står en gruppe unge ved en kaffebar. De er ved at tage deres studentereksamen. De vil først ikke medvirke. De er bange for repressalier, men da B.T. lover ikke at bringe deres navne, vil de gerne tale.

»Vi har ikke råd til at købe noget, og det tager lidt det sjove ud af at være ung. Vi håber så meget på en ny regering. Drømmen for os, er at studere i Europa. Måske få et job der. Tyrkiet er ikke for unge mennesker,« siger en ung kvinde, som lige er blevet gammel nok til at stemme.

En tyrkisk tænketank, Turkish Informatics Foundation, offentliggjorde en i 2023 en alarmerende rapport om, at de dygtigste tyrkiske forskere i stigende grad søger væk fra Tyrkiet, fordi der er bedre vilkår for dem andetsteds.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg dækker det vigtige præsidentvalg fra Tyrkiet

Dette fænomen er kendt som Brain-Drain, og det er på sigt undergravende for samfundet.

»Hvad skal vi lave her. Det er jo ikke engang frit. Man skal passe på, hvad man siger til hvem, og de penge, vi tjener, er ikke noget værd. Jeg skal helt sikkert ud af Tyrkiet så hurtigt som muligt,« siger en ung mand fra gruppen til B.T.

Får lægen, Arjen bliver søndagens valg det helt afgørende. Han kan godt lide livet i den hyggelige by ved Bosporusstrædets kyst, og han vil i virkeligheden helst blive.

»Der er så meget på spil for os, og jeg ved virkelig, hvem der vinder. Jeg håber sådan, at oppositionen vinder, så vi går en ny tid i møde, men jeg ved ikke, om jeg tør tro på det,« siger Arjen.

Meningsmålinger peger på, at oppositionslederen, Kemal Kılıçdaroğlu, er svag favorit til at blive Tyrkiets næste præsident. Det ligner en uhyre tæt og dramatisk stemmeoptælling søndag aften.