Tusindvis af amerikanere er i øjeblikket på gaden for at demonstrere, da de mener, der er en gennemgående fejl i det amerikanske retssystem.

Demonstrationerne kommer i kølvandet på, at den 18-årige Kyle Rittenhouse fredag blev frikendt for at have skudt og dræbt to personer under en Black Lives Matter-demonstration. Her blev det nemlig slået fast, at han handlede i selvforsvar.

En dom, flere demonstranter nu er vrede over, da de mener, at håndteringen af retssagen havde været anderledes, hvis den tiltalte havde været sort.

Demonstrators hold signs reading "KKKyle Your Privilege is SHowing" as they march in protest of the not guilty verdict in Kyle Rittenhouse's murder trial in Chicago, Illinois, November 20, 2021.

Siden fredag har flere af landets byer og gader derfor været fyldt med vrede demonstranter.

Det kunne blandt andet ses i byen Kenosha, som var byen, hvor skuddene blev affyret, for her stod der hurtigt hundredvis af demonstranter foran retsbygningen og reagerede i frustration over dommen.

»Afvis racistisk terror« og »Vi skal ændre loven,« stod der blandt andet på skilte, som demonstranterne bar.

Sådan så flere af landets gader ud efter at Kyle Rittenhouse blev frifundet.

Demonstranterne var ligeledes til stede i New York, og her måtte politiet kortvarigt lukke Brooklyn Bridge grundet optøjer og hærværk.

»NYPD tager ansvar for at beskytte fredelige demonstranters rettigheder alvorligt. Lige så vigtigt er sikkerheden for NYere og beskyttelsen af ejendom mod folk, der bryder loven i protestens navn,« skrev politiet på Twitter.

I den amerikanske by Portland, som er beliggende i staten Oregon, var der ligeledes tumult blandt demonstranter.

Her prøvede en stor gruppe mennesker at tvinge en fængselport op, og også her blev der lavet graffiti på byens bygninger og biler på gaden. Politet i Portland måtte derfor anholde en person, og de udstedte desuden 17 bøder, skriver ABC News.

Udover Portland, New York og Kenosha var der ligeledes demonstrationer i byerne Chicargo og Columbus.

Demonstrationerne over hele USA forventes at fortsætte søndag og hele næste uge.