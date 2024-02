En kvindelig bagageportør kom kritisk til skade, da hendes tørklæde satte sig fast i et bagagebånd.

Ulykken fandt sted onsdag i Heathrow lufthavnen i London.

Det skriver flere engelske medier som Metro og The Sun.

Kvinden var ved at løfte kufferter ud af et fly, der kom fra den skotske by Dundee med flyselskabet Loganair.

Bagagebåndet trak tørklædet ind i rullebåndet, så kvindens blev trukket langs båndet.

Det vides ikke, hvilke skader kvinden har pådraget sig, men hun blev behandlet af en ambulancefolk og læge på stedet, inden hun blev kørt til hospitalet.

Kvinden arbejdede for Menzies, der blandt andet håndterer bagage og flyfuel i Heathrow.

Alarmberedskabet blev alarmeret 17.49 og var fremme ved ulykkesstedet få minutter senere.