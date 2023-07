En uhyggelig sag har ramt Norge.

Flere norske medier herunder Bergens Tidende skriver, at en kvinde er død efter en hændelse på et norsk hotel.

Politiet modtog tirsdag en anmeldelse om en alvorligt kvæstet person på et hotel i Bergen. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Sidenhen er kvinden afgået ved døden.

En mand er blevet anholdt og sigtet for drab.

Politiet er i en indledende efterforskningsfase og behandler det her som en strafbar handling, siger de.

Politiet oplyser til VG , at en mand er anholdt og sigtet for grov legemsbeskadigelse.

Offeret er en kvinde, fortæller indsatsleder Tore Andre Brakstad ved Vest politikreds til VG.

TV 2 skriver, at hotellet fungerer som indkvartering for ukrainske flygtninge. Der må have været sproglige udfordringer på stedet, siger politiet til nyhedskanalen.

B.T. følger sagen.