Thailandsk politi oplyser, at de har anholdt en kvinde på mistanke om, at hun har forgiftet 13 af sine venner med cyanid.

Det – foreløbigt – seneste offer blev annonceret af politiets retsmedicinske institut i dag, fredag. En person overlevede forgiftningen. Det skriver The Taiger.

Kvinden, Sararat Rangsiwuthaporn, blev anholdt i hovedstaden Bangkok i tirsdags, efter at nye spørgsmål dukkede op i forbindelse med veninden Siriporn Khanwongs død.

Venindens familie havde fået mistanke om, at der var noget galt, da hun døde under en rejse sammen med Sararat tidligere i april i år.

Den mistænkte i mordet på 12 venner, Sararat Rangsiwuthaporn, (i midten) eskorteres af politifolk til retten i Bangkok. Foto: ROYAL THAI POLICE Vis mere Den mistænkte i mordet på 12 venner, Sararat Rangsiwuthaporn, (i midten) eskorteres af politifolk til retten i Bangkok. Foto: ROYAL THAI POLICE

Efter at have efterforsket sagen udtalte politiet, at de var overbevist om, at Sararat havde dræbt 12 andre – inklusive en ekskæreste.

Politiet tror, at hun dræbte dem for at få penge, men Sararat nægter alle beskyldninger. Og hun får ikke nogen kaution. Det skriver BBC.

For to uger siden rejste hun med sin veninde til provinsen Ratchaburi vest for Bangkok. De deltog i et buddhistisk ritual på en flod.

Kort tid efter kollapsede veninden Siriporn Khanwong og døde på bredden af floden.

Der blev fundet spor af cyanid i hendes krop, sagde politiet. Hendes telefon, penge og taske var væk.

Myndighederne siger, at de øvrige ofre var døde på tilsvarende måde.

Mordene begyndte i 2020, men de kunne ikke identificere alle ofrene. De nævnte dog Sararats tidligere partner og to kvindelige politibetjente, som døde.

Politiet har også udspurgt Sararats partner – en politibetjent. Parret er for nylig stoppet med at se hinanden,

Sararat kendte alle sine ofre, og politiet har mistanke om, at hun måske har haft finansielle årsager til mordene.

En af vennerne havde for eksempel lånt hende 250.000 baht (50.000 danske kroner). Kvinden kastede op og besvimede, efter hun havde spist frokost med Sararat – men hun overlevede.

Familiemedlemmer til de døde fortæller alle om forsvundne smykker og kontanter.

Det kan blive svært at samle beviser nu, for mange af ofrene er allerede blevet kremeret.