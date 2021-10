En Amazon-bruger er i chok, efter hun opdagede hvor meget data tech-giganten har samlet på hende.

Det fortæller hun i en video på det sociale medie TikTok.

Ifølge mediet News anmodede kvinden Amazon om at få adgang til at se, hvor meget data virksomheden har på hende.

Her blev hun overrasket over, hvor meget det i virkeligheden drejede sig om.

Amazon sendte flere mapper med filer med data om hende.

En af mapperne var korte lydklip fra hende, som Amazon har optaget via en af hendes højttalere, som hun ejer.

Mappen afslørede, at Amazon havde samlet hele 3534 små lydklip. Men det var ikke det eneste, de havde af hende i deres database.

Amazon havde blandt andet også en fuld liste over hendes kontakter.

@my.data.not.yours Reply to @ladyisabellemae ##privacy ##fyp ##foryoupage ##amazon ##alexa ##dataprivacy ##bigtech ##bigbrother ##trending ##bigdata ##privacyrevolution ##update ♬ Spongebob - Dante9k

»Det anede jeg ikke, de kunne få adgang til. Jeg husker endda ikke at have synkroniseret min telefon med Amazon,« siger kvinden lettere forarget i videoen.

Kvinden kunne ligeledes se, at Amazon havde adgang til hendes placering igennem samtlige af hendes Amazons-produkter.

Videoen er set af flere millioner brugere, og de fleste af dem føler med den skræmte Amazon-bruger.

»Det er skræmmende, at Amazon-brugere ikke klart og tydeligt får at vide, at de optager dine lyde og beholder dem,« skriver en bruger blandt andet.