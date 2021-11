Da Laurel-Rose von Hoffmann-Curzi vågnede en meget tidlig morgen på grund af høje, bumpende lyde fra køkkenet, troede hun, at det var hendes søn, der larmede. Det var det ikke.

»Jeg skreg og skreg og skreg,« fortæller hun.

For da den 66-årige amerikanske kvinde for lidt over en uge siden stod op og fik åbnet køkkendøren i familiehytten ved Lake Tahoe i Californien, fik hun sig noget af en overraskelse. Det fortæller hun til CNN.

I mørket kunne hun se omridset af en kæmpestor ubuden gæst: En sortbjørn. Den havde åbnet fryseren og stod og smed madvarer ud på gulvet.

»I samme øjeblik, det gik op for mig, at det var en bjørn, opdagede den, at jeg var et menneske. Og så gik den til angreb,« fortæller Laurel-Rose von Hoffmann-Curzi.

Herefter gik det stærkt.

»Jeg kan huske, at jeg så den her store pote ramme mig direkte i ansigtet. Og intet andet,« lyder det:

»Herefter føltes det bare, som om min krop blev flået fra hinanden.«

Sådan ser Laurel-Rose von Hoffmann-Curzi ud efter mødet med sortbjørnen. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan ser Laurel-Rose von Hoffmann-Curzi ud efter mødet med sortbjørnen. Foto: Privatfoto

Så galt gik det dog ikke helt for den 66-årige kvinde. I første omgang formåede hun at kaste et tæppe i hovedet på bjørnen, hvilket forskrækkede den. Og da hendes mand og søn i samme øjeblik dukkede op på grund af skriveriet og tumulten, flygtede den ubudne gæst igen ud af døren og ud i skoven.

Efterfølgende fik hendes søn ringet til alarmcentralen, og kun ti minutter senere ankom en ambulance.

»Det føltes som om, at jeg dryppede med blod. Mit ansigt var blevet smadret ret eftertrykkeligt,« som Laurel-Rose von Hoffmann-Curzi har suppleret til Insider.

Hun mener, at det må have været nogle avocadoer på køkkenbordet, der har tiltrukket sortbjørnen. Den klarede så åbenbart også at åbne den ulåste hoveddør.

Det er efterhånden ti dage siden, at angrebet fandt sted, og Laurel-Rose von Hoffmann-Curzi har det allerede markant bedre. Hun er blevet syet i ansigtet, der var mest medtaget og revet op fra mund til næse.

Derudover har hun stadig kradsemærker på bryst, nakke og arme, mens der også er et bidemærke nær hendes venstre bryst.

»Den burde have slået mig ihjel. Det var udelukkende held, at jeg ikke kom værre til skade,« siger hun.

Hele familien er nu vendt tilbage til hjemmet i Orinda øst for San Francisco, og de vender ikke tilbage til hytten ved Lake Tahoe, før bjørnen er fanget.

De har ellers opholdt sig en del i det afsidesliggende område i det seneste år, fordi Laurel-Rose von Hoffmann-Curzi som kræftsyg har været særdeles udsat for covid-19-smitte.

»Det vil være farligt for os, fordi bjørnen kender hytten og ved, at der er mad, hvordan den skal komme ind, og den er ikke bange for mennesker,« siger hun.

Skovmyndighederne meddeler til CNN, at man nu har sat en bjørnefælde op nær hytten for at fange bjørnen og aflive den, fordi den har vist aggressiv adfærd og angrebet mennesker. Ved hjælp af dna-spor fra vil man sikre sig, at man får fat i den rigtige.