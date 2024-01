Fundet af to døde babyer fik i efteråret 2022 beboerne på en vej i Wales til at gyse. Ingen havde nogensinde set eller hørt babyer på adressen, da de små ligposer pludseligt blev båret ud.

»Det var vanvittigt. Først dukkede én politibil op. Så endnu en og endnu en. Jeg så dem bære ligposerne ud. Det var ikke de store til voksne … det var hjerteskærende,« konstaterede en af naboerne.

Nu er to personer blevet sigtet for dels at have skjult fødslen af børnene. Dels at have forhindret, at de fik den lovpligtige og anstændige begravelse, de havde krav på. Det oplyser politiet i South Wales i en pressemeddelelse.

De to sigtede blev ifølge Sky News anholdt sammen med en tredje, da politiet 28. november 2022 fandt de afdøde babyer på adressen i Wildmill i Bridgend.

»Der er tale om en meget foruroligende sag, og vi opfordrer alle med oplysninger til at tage kontakt,« lød det dengang fra politiet.

Interviews, som Mirror lavede med flere af naboerne, tegnede dog hurtigt et billede af, at de anholdte havde holdt sig for sig selv.

»Det er chokerende. Jeg har aldrig set en kvinde i huset og slet ikke en baby. Jeg troede, der boede to mænd og en hund,« sagde en nabo, mens en anden tilføjede:

»Vi fik at vide af politiet, at de var rykket ud for at undersøge en anden sag, og at man i den forbindelse havde fundet babyerne. Den ene mand arbejdede altid på sin bil i garagen. Jeg var ikke klar over, at der boede to, men ham den ene var der altid.«

De to sigtede, 48-årige Zilvinas Ledovskis og 30-årige Egle Zilinskaite, skal for retten 20. februar.