Den var temmelig snu, den krokodille, som svømmede rundt i floden nær den indonesiske by Palu på øen Sulawesi, med et motorcykeldæk siddende fast om maven.

Det havde den gjort i næsten seks år, men så blev synet for meget for en dyreven.

Den næsten fire meter lange krokodille opnåede sympati blandt nogle af indbyggerne i byen. De frygtede, at dækket ville kvæle dyret, efterhånden som det blev større.

Men det var ikke bare sådan at fjerne. En australsk krokodillefanger prøvede at få dækket af dyret, men han måtte opgive. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De er i gang med at fjerne dækket, der sad fast omkring maven på krokodillen. Foto: MUHAMMAD RIFKI Vis mere De er i gang med at fjerne dækket, der sad fast omkring maven på krokodillen. Foto: MUHAMMAD RIFKI

I stedet var det op til den lokale dyreven, den 35-årige Till, at gå i aktion.

»Jeg fangede krokodillen helt alene. Jeg spurgte først om hjælp fra nogle her, men de var bange,« sagde han.

Fangstmetoden var egentlig enkel nok. Først satte han en fælde op, der var bundet fast til en træstamme. Han brugte levende høns og ænder som madding.

Fælden virkede, men krokodillen var ikke til at holde fast de første to gange. Den undslap for først at blive fanget rigtigt den tredje gang.

Indbyggerne har befriet krokodillen for dækket; det har siddet fast om dens hals de seneste seks år. Foto: MUHAMMAD RIFKI Vis mere Indbyggerne har befriet krokodillen for dækket; det har siddet fast om dens hals de seneste seks år. Foto: MUHAMMAD RIFKI

»Mange var skeptiske og troede ikke på, at jeg var seriøs,« sagde Till. Han strålede af lykke, mens han poserede foran krokodillen, som havde fået fjernet dækket med en sav.

I 2020 udlovede provinsens myndighed en belønning til dem, der kunne fjerne motorcykeldækket om maven på krokodillen. Men det var ikke Tills motivation.

»Jeg kan bare ikke tåle at se et dyr lide. Selv slanger vil jeg hjælpe,« siger Till.

Krokodillen var blevet døbt 'buaya kalung ban' af de lokale indbyggere. Det betyder 'krokodillen med et dækhalsbånd'.

Efter at være befriet for dækket blev krokodillen sluppet løs i floden mandag aften.