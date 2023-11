»Jeg tør godt påstå, at det er det farligste program, der nogensinde er lavet på norsk tv. Jeg har frygtet for mit liv op til flere gange.«

Sådan lyder det fra journalisten og musikeren Nicolay Ramm, der medvirker i NRK-serien 'Helt Ramme sporter.'

Det skriver Dagbladet.

Programmet ruller over de norske tv-skærme denne vinter og har fokus på en flok kendisser, der bliver udsat for nogle af de farligste sportsgrene i verden.

Udfordringerne er så voldsomme, at flere ender med alvorlige skader og blandt andet kommer hjem i kørestol. Andre har knækket tænder og fået slemme hudafskrabninger.

Nicolay Ramm selv endte eksempelvis på hospitalet efter at en jeep-tur i ørkenen, som tog en alvorlig drejning. Sammen med en anden kørte de galt, og Nicolay Ramm endte under bilen, hvor hans ene ben sad fast.

Trods ulykken har han det fint i dag.

Ifølge den norske TV-producent Lasse Hallberg, er det kun NRK, der slipper afsted med at producere sådan et program, ligesom han mener, at programmet er gået for vidt.

Han henviser til, at NRK er dækket af forsikringer, der sørger for, at skulle der ske noget i en produktion, så ville det ende som en forsikringssag.

Anderledes er det for de private kanaler, der ikke er dækket af forsikringer på samme måde.

NRK oplyser i et længere svar til Dagbladet, at de tager sikkerheden alvorligt, og at de har foretaget en grundig risikoanalyse inden hver optagelse.