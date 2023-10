Sneflokke kommer vrimlende.

I hvert fald i Østlandet i Norge, som også dækker hovedstaden Oslo, hvor det mandag har sneet kraftigt.

Mens det i Jeppe Aakjærs digt er hegn og gård, der sluges af sneflokkene, er det i Norge vejnettet – og deraf trafikken – som har enorme udfordringer med det hvide nedbør.

Det fortæller Dagbladet.

Køerne er bare vokset og vokset. Foto: Marthe Lien / Dagbladet

Billeder fra Oslo viser busser, der må have hjælp til at komme frem, hvilket ganske naturligt har skabt lange køer. En anden bus måtte, som følge af bussen, der holdt i vejen, forsøge at bakke, men det endte blot med, at den i stedet kom til at holde på tværs af trafikken.

Mere dramatisk var det på hovedvejen E18. Her opstod der klokken 13.30 kø, efter en lastbil havde haft et uheld. En sneplov blev sendt ud, men den fik også problemer med at komme frem.

Det medvirkede, at trafikken gik helt i stå. Det var fortsat status klokken 17.20 og 17.31, hvor politiet fik to uafhængige anmeldelser om børn, som havde problemer. Det ene af børnene skulle være nyfødt.

'Patruljerne nåede frem til børnene, som nu er ude af køen sammen med deres forældre. De opsøger selv sundhedsvæsenet for opfølgning,' skrev Sør-Øst politidistrikt på X.

Klokken 18 blev der så endelig et spor åbent på vejen, men der er fortsat lang, lang kø.

Røde Kors er nu rykket ud for hjælpe dem, der eventuelt har brug for det.

»Hvis det bliver nødvendigt, er vi klar til at evakuere folk fra deres biler. Præcis hvad der er brug for, vil stå klarere, når vi ankommer til stedet,« siger Jørn Kristensen, leder af Røde Kors' hjælpekorps i Porsgrunn.