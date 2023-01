Lyt til artiklen

Mange danskere ynder at tage til varmen i vinterferien og her er Thailand altid en topdestination.

Nu skal man dog lige tjekke reglerne en ekstra gang inden afrejse.

For de thailandske myndigheder har indført nye indrejseregler. Når man lander i de thailandske lufthavne fra på mandag, så skal alle turister nemlig fremvise et vaccinationspas for at komme ind i landet.

Det oplyser rejseselskabet Tui til B.T.

De varme strande i Thailand (Photo by Jack TAYLOR / AFP) Foto: JACK TAYLOR

»Helt konkret betyder det, at Thailand nu kommer til at kræve fra d. 9, at alle over 18 er vaccineret og kan bevise det ved indrejse,« forklarer pressevagten hos Tui.

»Vi har flere afgange de kommende dage, så vi har været nødt til at informere vores gæster hurtigt. Vi håber, at det bliver problemfrit, for som udgangspunkt så er det ikke et problem.«

Ifølge svenske medier vil uvaccinerede kræves en særlig lægeerklæring. For yderligere information skal man kontakte den thailandske ambassade eller sit flyselskab.

Reglerne begynder at gælde mandag den 9. januar og indtil videre er det som minimum måneden ud.

Hvis man har været smittet med covid inden for det seneste halve år, kan man fremvise det som gyldig bevis, skriver de svenske medier.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Udenrigsministeriet, men det har i skrivende stund ikke været muligt.