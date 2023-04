Det var en »fejl.«

Sådan lyder det eftersigende nu fra den tidligere brasilianske præsident Jair Bolsonaro om en video, han delte tidligere på året – og det skete angiveligt, mens han var på morfin på et amerikansk hospital.

Det skriver The Guardian.

Det brasilianske politi har den seneste tid efterforsket det mulige kupforsøg, der fandt sted i januar, hvor flere af Bolsonaros tilhængere stod bag et stormløb på regeringsbygninger i landet.

Blandt andet har politiet set nærmere på Bolsonaros rolle i optøjerne, som han beskyldes for at have opildnet til.

Tilhængere af den tidligere præsident demonstrerede, efter at han havde tabt valget til Luiz Inacio Lula da Silva – kaldet Lula – i oktober sidste år.

Tidligt onsdag morgen tilbragte Bolsonaro derfor – ifølge The Guardian – to timer med at blive afhørt af politiet, som blandt andet spurgte ham ind til en video, som han delte to dage efter optøjerne.

I videoen lød det – uden at der blev fremlagt bevis for det – at valget, som han havde tabt, var blevet manipuleret af valgmyndighederne.

I brasilianske medier oplyses det ifølge The Guardian, at Bolsonaro skal have fortalt efterforskerne, at han havde udgivet videoen 'ved en fejl', mens han var påvirket af morfin, som han havde fået efter at være blevet indlagt på et hospital i USA.

Bolsonaros advokat, Daniel Tesser, har derudover fortalt til journalister, at den tidligere præsident 'afviser enhver form for antidemokratisk gerning' eller adfærd.

Protesterne efter præsidentvalget kulminerede den 8. januar i år, hvor Bolsonaro-tilhængere stormede Brasiliens præsidentpalads, kongres og højesteret og krævede Lulas afgang.

De opfordrede også militæret til at gribe ind og kuppe den nye regering.

På det tidspunkt befandt Bolsonaro sig i USA, men politiet undersøger, om han kan have spillet en rolle i det.