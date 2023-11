Efter 14 år er det slut.

Tjenesten gav mulighed for, at brugerne kunne blive forbundet via en videoforbindelse med en fuldstændig tilfældig bruger et andet sted i verden, men den kontroversielle chat-tjenesten Omegle har nu drejet nøglen om.

På siden mødes man nu af et længere farvelbrev skrevet til tjenestens brugere af Leif K-Brooks, som skabte Omegle i 2009.

I brevet fortæller han om sine tanker og visioner bag tjenesten.

'Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle forvente, da jeg lancerede Omegle. (...) Det blev populært næsten øjeblikkeligt efter lanceringen og voksede organisk derfra og nåede millioner af daglige brugere. Jeg tror, ​​at dette havde noget at gøre med, at møde nye mennesker er et grundlæggende menneskeligt behov,' skriver stifteren

Imens nogle oplevede Omegle som et fristed, hvor der både var plads til at udforske fremmede kulturer og knytte stærke venskaber, så er tjenesten måske især kendt for alt det, som den blev misbrugt til.

Omegle blev i mange tilfælde brugt til seksuelle krænkelser, og flere personer er ligeledes stået frem og fortalt om, hvordan de blev 'groomet' af ældre brugere gennem Omegle, da de var børn.

Og det er blandt andet de sager, der gør, at Omegle nu lukker.

I USA har en ung kvinde sagsøgt tjenesten, fordi hun som barn endte i en videochat med en canadisk pædofil mand, som digitalt manipulerede og misbrugte hende i tre år.

Tidligere i år kunne BBC fortælle, at Omegle optrådte i flere pædofilisager fra Storbritannien, USA og Australien.

Problemerne adresserer stifteren også i sit brev, hvori han skriver, at det ikke længere giver mening at bruge energi og midler på at forsvare Omegle juridisk.

'Stort set ethvert værktøj kan bruges til godt eller ondt. Telefonen kan bruges til at ønske din bedstemor »tillykke med fødselsdagen«, men den kan også bruges til at indgive en bombetrussel. Der kan ikke være nogen ærlig fortælling om Omegle uden at anerkende, at nogle mennesker misbrugte det, herunder til at begå forfærdeligt afskyelige forbrydelser,' skriver Leif K-Brooks.