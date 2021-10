Espen Andersen Bråthen, der er sigtet for at stå bag drabene i Kongsberg tidligere på måneden, er tidligere blevet anmeldt af Coop.

Det skriver det norske medie VG.

»Jeg kan bekræfte, at gerningsmanden tidligere er anmeldt af os. Udover det, har vi ingen kommentar,« udtaler kommunikationsrådgiver i Coop Norge, Silje Verlo Alisøy, til VG.

Hun ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvad det er Coop anmeldte Bråthen for, eller hvornår de anmeldte ham.

VG har ligeledes fået oplyst, at Bråthen også har et adgangsforbud i supermarkedsbutikken Kiwi, der ligger tæt på hans bopæl.

Sikkerhedschef i Kiwi, Andreas Wormdahl, ønsker dog hverken at be- eller afkræfte den påstand, da han ikke kommenterer på enkeltsager.

Politiinspektør Per Thomas Omholt fortæller, at politiet er informeret om den slags oplysninger, og at det indgår i politiets efterforskningsarbejde i sagen. Han ønsker dog ikke at komme med flere kommentarer.

Det er ikke ukendt, at politiet er blevet varslet flere gange om Espen Andersen Bråthen inden det brutale angreb i Kongsberg den 13 oktober.

Bråthen var da også både kendt hos det norske politi og PST (den norske efterretningstjeneste) inden angrebet i Kongsberg, og politiets hovedhypotese er, at Bråthen var psykisk syg under angrebene.

Bråthen har erkendt drabene, men det er endnu ikke kendt, om han har taget stilling til sin dom.