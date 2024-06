Kong Frederik er torsdag i Normandiet, hvor 80-års-dagen for D-dag markeres. Også statsministeren er til stede.

Torsdag mindedes kong Frederik de mere end 800 danskere, som bidrog til militæroperationen på D-dag, den 6. juni 1944.

Det gjorde han under sin tale i forbindelse med markeringen af 80-års-dagen for D-dag i Normandiet.

- Størstedelen af dem var søfolk fra den danske handelsflåde, som - stillet overfor besættelsen af Danmark i april 1940 - med deres skibe havde valgt at kæmpe under allieret flag, lød det fra kong Frederik.

Han fremhævede, at mere end halvdelen af de omkring 250 danske skibe, som var på de allieredes side, blev sænket.

- Næsten tusind danske søfolk genså aldrig deres fædreland eller familie.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) deltog i markeringen i Normandiet sammen med en række andre vestlige ledere.

Under sin tale nævnte kong Frederik også en ny mindemur, der samme dag blev indviet til ære for de danskere og efterkommere efter danskere, som kæmpede for de allierede fra D-dag.

- Jeg benytter ligeledes lejligheden til at rette en dybfølt tak til Frankrig for - for 10 år siden - at have anerkendt de danske krigssejleres bidrag under landgangen, sagde kongen.

- Denne anerkendelse forstærker de historiske og vedvarende bånd mellem vores to lande; en kilde til stor stolthed.

Den nye mindemur står ved det andet danske monument, som kong Frederiks afdøde far, prins Henrik, indviede i 1984 for de danske søfolk, der sejlede allierede soldater over Den Engelske Kanal på D-dag

Kong Frederik takkede Frihedskampens Mindefond for at bevare og formidle mindet om de danskere, som kæmpede og faldt side om side med de allierede.

D-dag er den historiske betegnelse for, at de allierede styrker gik i land i det tysk besatte Normandiet eller blev nedkastet med faldskærm.

Det åbnede en ny front mod Nazityskland fra vest, mens Sovjetunionen bekæmpede tyskerne fra øst.

Det vurderes, at godt 10.000 allierede soldater blev dræbt, såret eller forsvandt på dagen. Antallet af dræbte menes at være 4440.

Mellem 4000 og 9000 tyske soldater, der forsvarede sig fra kysten, blev dræbt.

/ritzau/