Han er sigtet for drab, men han er også en succesfuld forretningsmand.

Den norske milliardær, Tom Hagen, tjener faktisk penge som aldrig før.

Det skriver Dagbladet.

Regnskabet for hans virksomhed, Holding 2 AS, viser en øgning i omsætning på godt en milliard kroner, så den nu er oppe på lidt over tre milliarder kroner.

Milliardæren Tom Hagen er kommet ud med et stærkt regnskab. Samtidig er han stadig sigtet for drab eller medvirken til drab på sin kone. Foto: NTB Scanpix/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Milliardæren Tom Hagen er kommet ud med et stærkt regnskab. Samtidig er han stadig sigtet for drab eller medvirken til drab på sin kone. Foto: NTB Scanpix/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er energiselskabet Aksjeselskap Elkraft AS, der henter pengene ind til Hagen. Han ejer 70 procent af selskabet, der som mange andre i branchen, har forrygende tider.

Overskuddet i selskabet lyder på godt 225 millioner kroner før skat.

»Omsætningen er øget i alle lande, først og fremmest på grund af de stigende energipriser, men der har også været en øget vækst i selskabet,« skriver Hagen i en bemærkning til regnskabet.

Tom Hagen er stadig sigtet for drab i forbindelse med, at hans kone, Anne Elisabeth Hagen, forsvandt sporløst for fem år siden.

Anne Elisabeth Hagen har nu været sporløst forsvundet i fem år. Hendes mand er sigtet i sagen. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Anne Elisabeth Hagen har nu været sporløst forsvundet i fem år. Hendes mand er sigtet i sagen. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Hagen fastholder, at han fandt et trusselbrev, da han kom hjem og konen var væk.

Ifølge brevet skulle Hagen betale ni millioner euro, svarende til lige under 67 millioner kroner, i kryptovaluta og hvis han inddrog politiet, så ville bortførerne dræbe hans kone.

I Dagbladet har flere af hans venner tidligere udtrykt bekymring for ham.

En af dem er Tom Nilsen, der fortæller, at Hagen for det meste holder sig hjemme, fordi folk stirrer på ham, klapper ham på skulderen eller spørger ind til sagen, når han er ude.

Tom Hagen står fast på sin uskyld, og hans advokat har tidligere udtalt, at hans klients digitale kompetencer ikke matcher, hvad han er sigtet for.