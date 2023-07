Et hvidt pulver fundet i Det Hvide Hus i Washington har i en test vist sig at være kokain.

Det siger både anonyme embedsmænd og brandmyndigheder tirsdag ifølge flere medier, herunder The New York Times.

Pulveret blev fundet af en Secret Service-agent søndag aften omkring klokken 18 amerikansk tid, mens præsident Joe Biden var ude af Det Hvide Hus.

Det blev fundet i 'et arbejdsområde i vestfløjen af Det Hvide Hus, fortæller Secret Service-talsperson Anthony Guglielmi til The New York Times.

Pulveret er efterfølgende 'sendt til yderligere evaluering, og en undersøgelse af hvorfor og hvordan det er kommet ind i Det Hvide Hus er verserende', har han videre udtalt.

Flere medier skriver, at man på hjemmesiden openmhz.com, hvor radiotransmissioner fra politi og brandvæsen bliver lagret, har kunnet høre et opkaldt fra Washingtons brandvæsen, der bekræfter testresultaterne af pulveret:

»Vi har en gul streg, der indikerer kokain hydroklorid«, lød det angiveligt.