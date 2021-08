Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), fortæller søndag på et pressedemøde om situationen i Kabul, hvor Taliban har omringet storbyen.

»Det er en ekstrem nødsituation,« siger han.

»Det, vi ser nu, kalder på refleksion og selvransagelse hos den internationale koalition, der i knap to årtier har stået bag indsats i Afghanistan,« siger udenrigsminister Jeppe Kofod på pressemøde søndag.

»Med det, vi ser nu, kan man roligt sige, at vi står over for nogle monumentale udfordringer. Den virkelighed, vi ser ind i, er helt anderledes end det som analyserne forudsagde,« siger han.

Jeppe Kofod fortæller videre, at han ikke kan fortælle yderligere om evakueringen af de udsendte fra ambassaden i Kabul af hensyn til sikkerheden.

Natten til søndag evakuerede Danmark udsendte fra den danske ambassade til lufthavnen i Kabul.

Men situationen udvikler sig hele tiden.

»Det går hurtigt, meget hurtigt. Vi har sat alt ind – civilt, militært – fra dansk side,« siger han.