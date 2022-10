Lyt til artiklen

Der er pludselig sket en opblomstring af den 'kødædende bakterie'-sygdom, der i flere tilfælde kan medføre døden, i den amerikanske delstat Florida. Sygdommen forårsages af bakterien Vibrio vulnificus.

Det kommer, efter at dele af staten blev ramt hårdt af orkanen Ian for tre uger siden.

Ifølge myndighederne har amtet Lee, hvor orkanen gik i land 28. september, fundet 29 tilfælde af sygdommen og fire dødsfald, som skyldes bakterien. Det skriver BBC.

De er alle – med undtagelse af to tilfælde – blevet diagnosticeret efter orkanen.

På dette luftfoto vises de oversvømmede huse i Fort Myers i Florida. Foto: AFP PHOTO / US COAST GUARD Vis mere På dette luftfoto vises de oversvømmede huse i Fort Myers i Florida. Foto: AFP PHOTO / US COAST GUARD

Infektioner med Vibrio vulnificus kan ske, hvis bakterierne kommer ind i kroppen gennem åbne sår. Der er også sket et dødsfald i Danmark på denne måde.

Bakterien lever i varmt brakvand, som flodvandet i Florida er.

En talsmand for amtets sundhedsafdeling siger, at man har observeret en abnorm øgning af Vibrio vulnificus-infektioner som en følge af eksponering til vandet fra floder eller stillestående vand, efter at orkanen Ian ramte staten.

Indbyggerne skal være opmærksomme på risikoen ved at bade i vandet, hvis de har åbne sår. Også spildevand kan forøge bakteriebestanden.

En pickup kører rundt om de faldende dele af et palmetræ i Ybor City i Tampa, Florida 28. september 2022. Foto: BRYAN R. SMITH Vis mere En pickup kører rundt om de faldende dele af et palmetræ i Ybor City i Tampa, Florida 28. september 2022. Foto: BRYAN R. SMITH

Amtet Collier ligger lige syd for Lee, og de har også fundet tre tilfælde, som myndighederne mener er relateret til orkanen.

Over hele Florida har der været 11 dødsfald på grund af bakterien i år. Der har i alt været 65 tilfælde af infektioner med bakterien. Myndighederne anslår, at næsten halvdelen kommer efter orkanen Ian.

Vibrio vulnificus er kendt som en kødædende sygdom, for den kan få kødet til at bryde sammen.

En ud af fem, der får sygdommen, overlever ikke. Sygdomsforløbet er meget hurtigt, og der går oftest kun en dag eller to, før døden indtræffer.