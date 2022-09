Lyt til artiklen

Fem store, katastrofale 'tipping points' også kaldet vendepunkter vil snart være passeret.

Sådan lyder den skræmmende konklusion i ny rapport, skriver den britiske avis The Guardian.

Det betyder, at der kan forekomme en række ændringer i klimaet, som ikke kan ændres. Også selv hvis vi får stoppet den globale opvarmning fra i dag.



Nogle af vendepunkterne omfatter kollapset af Grønlands indlandsis, der kan resultere i en enorm havstigning, kollapset af en nøglestrøm i det nordlige Atlanterhav og ændringer i nedbør, som milliarder af mennesker er afhængige af for at få mad.



Det sker på grund af den globale opvarmning på 1,1 grader celsius.

Lige nu ligger vendepunkterne inde for en grænse, der hedder 'muligt', men hvis temperaturen stiger til 1,5 grader, vil fire af disse vendepunkter gå fra at være mulige til sandsynlige.

Derudover har forskerne i alt fundet 16 vendepunkter, hvor seks af dem passeres, når vi når op over 2,0 grader. Og det er der, vi er på vej hen, mener forsker Johan Rockström, der er direktør for Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Han er en del af den omtalte undersøgelse og mener, det kræver øjeblikkelig handling.

»Jorden har kurs mod adskillige farlige vendepunkter, der vil være katastrofale for mennesker i hele verden. For at fastholde levedygtige forhold på jorden og muliggøre stabile samfund, skal vi gøre alt for at forhindre, at vi krydser vendepunkterne,« siger han.