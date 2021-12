Amazonas risikerer at blive til ørken - og allerede om fem år kan det være for sent at redde regnskoven.

Det dystre billede tegner den brasilianske klimaforsker Luciana Vanni Gatti.

»Vi befinder os i en nødsituation. Skoven er tæt på at kollapse,« siger hun til den svenske avis Aftonbladet.

Verdens største regnskov fungerer i dag som et enormt kulstofdræn og absorberer mere kuldioxid end noget andet land på jorden. På den måde er regnskoven en barriere for de værste følgevirkninger af klimaforandringerne.

Men for hvert træ, der bliver fældet, kommer økosystemet tættere på bristepunktet.

En anden klimaforsker, Carlos Nobre fra universitet i São Paulo, har længe advaret om, at fældning af træerne og klimaforandringerne presser Amazonas til grænsen. Et point of no return, hvis først skoven bliver til savanne eller ørken.

Ikke nok med, at et uvurderligt økosystem er ved at gå tabt. Vi risikerer også, at store mængder kuldioxid havner i atmosfæren og sætter ekstra skub i klimaforandringerne, advarer forskerne.

Hun fortæller blandet andet, at forandringerne af regnskoven ses tydeligt fra luften.

»Skovrydningen har ændret synet totalt. Det grønne hav af regnskov er blevet erstattet af et gult hav af sojamarker.«

Efter hendes mening har alle lande, som forbruger soja fra Aamzonas, et ansvar.

»Der er mange penge i ødelæggelserne. Hvem køber egentlig de træer, der bliver fældet i Amazonas? Hvem køber kødet fra kvæget? Og hvem køber soja? Det er på tide at begynde at tale om det.«