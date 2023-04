Mandag kulminerer en uge lang klimaprotest i Berlin. Klimaaktivisterne har nemlig valgt at lukke trafikken i Berlin ned.

»Vi vil spærre så mange steder, at det virkelig lykkes os at standse store dele af Berlins trafik.«

Sådan lød det fra klimaaktivisten Jakob Beyer fra gruppen 'Den sidste Generation', der siden torsdag i sidste uge har lavet den ene klimaaktion efter den anden. Og mandag har man altså valgt at stoppe trafikken i klimaets navn, skriver TV 2.

Ifølge tysk politi er der mandag mere end 30 aktioner rundt om i Berlin, hvor aktivister har limet sig fast til vejene for at blokere trafikken.

Politiet arbejder på at få ryddet aktivisterne af vejen, men det har vist sig sværere end som sådan.

Det tyske medie Zeit skriver, at politiet har været nødsaget til at bryde asfalten på vejen op for at fjerne de fastlimede demonstranter.

Aktivistgruppen startede med den første klæbeaktion torsdag i sidste uge.

De fortsatte aktionerne søndag, da aktivister oversprøjtede flere luksusbutikker på Berlins eksklusive shoppingboulevard Kurfürstendamm med en orange væske som et budskab til landets rigeste.

En talskvinde fra aktivistgruppen fremsatte i sidste uge en række krav fra gruppen for at stoppe aktionerne.

Kravene indbefatter blandt andet, at der skal indføres en pris på 70 kroner om måneden for fri adgang til offentlig transport, og at der indføres en hastighedsgrænse på de tyske motorveje.