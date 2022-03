Det er ikke kun de store organisationer, der yder nødhjælp til ukrainerne. De private indsamlinger har, siden Rusland sendte tropper ind i Ukraine, spredt sig på sociale medier, hvor både kendisser og helt almindelige mennesker tilbyder deres hjælp.

En af dem er 61-årige Klaus Scheuer, der har indsamlet sækkevis af nødhjælp for beboerne i Sluseholmen i København, hvor han også selv bor.

»Der er doneret sindssygt meget. Der er tøj, madrasser, liggeunderlag, bleer, fødevarer og konserves. Den lokale Spar har været forbi med en ordentlig røvfuld. Nogle mennesker har doneret legetøj, andre bleer, plejeprodukter, tandbørster, sutter og hygiejneprodukter. Og så har vi en pengeindsamling fra Sluseholmen på 8.500 kroner,« siger Klaus Scheuer til B.T.

Hvad de penge helt konkret skal bruges til, vender vi tilbage til senere, for Klaus har andre planer end blot at donere tøj og produkter, der onsdag bliver fragtet til den polsk-ukrainske grænse.

Klaus har samlet så mange sække og kasser med nødhjælp sammen, at han slet ikke har overblik over, hvor meget der egentlig er. Foto: Privat

Klaus Scheuer har egentlig ikke bedrevet nødhjælp på denne måde før, men da krigen brød ud i sidste uge, ramte det noget i ham.

»Jeg var målløs. Realiteten var selvfølgelig, at russerne opmarcherede, men jeg troede ikke i min vildeste fantasi, det ville ske. Jeg mærkede en blanding af chok og indignation.«

Derfor følte han med det samme en trang til at hjælpe, så godt han kunne, og skrev derfor et opslag i en lokal Facebook-gruppe for beboerne i Sluseholmen og gjorde opmærksom på indsamlingen. Og så gik det ellers stærkt.

Over hundrede personer har doneret ting og sager, og Klaus' husbåd er fyldt med store sække og kasser med konserves.

Han er dog ikke helt alene om organiseringen. Han fik med det samme nogle af sine brødre fra Frimurerordnen med ombord, og det har vist sig som en stor gevinst for den private indsamling, lyder det.

»Vi kan trække på vores netværk. Vi kender brødre i både Ukraine, Polen og Litauen, der hjælper os med at etablere kontakter, så vi er sikre på, at hjælpen havner det rigtige sted og ikke bare i en stor bunke ved grænsen,« siger Klaus Scheuer.

Også DSU Amager har samlet ind. De har omkring 40 m³ sække med tøj, der blev fragtet onsdag. Foto: Privat

Klaus Scheuer skal ikke selv køre bilerne med donationerne til grænsen; han står for organiseringen herhjemme »i førerbunkeren«, som han kalder det. I stedet er det nogle af de andre frimurere, der står for transporten af nødhjælpen.

Færden er dog ikke slut, når tøjet, maden og remedierne er læsset af. For nogle af bilerne vil blive i Polen og skal så eskortere flygtninge fra Polen til Litauen.

»Der bliver en periode, måske en uge, hvor vi stiller os til rådighed med transport. Vi har store stationcars og varebiler. Vi er også i kontakt med en kvinde og hendes to børn i Ukraine, som gerne vil til Danmark, men det bliver en udfordring at få dem over den polsk-ukrainske grænse.«

Og det er her, de 8.500 indsamlede kroner kommer ind i billedet. De skal nemlig bruges på fornødenheder til flygtningene.

»Pengene går også til indkvartering. Vi har reserveret nogle discount-hotelværelser, hvor familierne, vi fragter, kan sove.«

Men Klaus Scheuer er som sagt langtfra den eneste, der på den ene eller anden måde tilbyder hjælp. Og i flere Facebook-grupper kan man se, hvordan flere privatpersoner tilbyder både at indsamle og transportere til grænsen.