Den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi, siger ifølge Reuters, at EUs sanktioner mod Rusland aldrig har været et effektivt middel til at løse problemer.

De vil tværtimod kunne give 'alvorlige problemer' for landene selv.



Ministeren siger desuden, at de lande, som vil se deres omdømme blive plettet, er de lande, der blander sig i andres indenrigsanliggender.

Der gik kun omkring en time af det ekstraordinære EU-topmøde i Bruxelles torsdag, så var konklusionen fra de 27 EU-ledere klar. Efter Ruslands angreb på Ukraine skal der gennemføres en ny runde sanktioner, som både vil ramme centrale sektorer og individer i Rusland. Det fremgår af konklusionen fra topmødet.

»Med sine illegale militære aktioner overtræder Rusland på det groveste international lov, FN-pagten og underminerer europæisk og global sikkerhed og stabilitet,« hedder det i konklusionen fra topmødet.

Her kræver EU-landenes ledere, at Rusland omgående stopper sine militære aktioner i Ukraine og trække soldaterne ud landet.

Sanktionerne vil blandt andet ramme Ruslands finansielle sektor, energisektor og transportsektor. Også eksportfinansiering og en række unavngivne individer i Rusland vil blive omfattet af sanktioner. Det viser konklusion fra topmødet. Det to sider lange dokument nævner til gengæld ikke det internationale betalingssystem Swift.

Dermed ser det ud til, at EU-lederne har holdt sig tilbage fra at anvende det ultimative sanktionsvåben mod Rusland. Både USA og Storbritannien har talt for at udelukke Rusland fra betalingssystemet, hvilket vil have omfattende konsekvenser for Ruslands økonomi.

Men det vil også ramme Ruslands energieksport. Og det har store EU-lande som Tyskland og Italien været skeptiske overfor i en situation med høje energipriser.