Efter en retssag, der har varet i langt over et år, er en mand og hans kone fra Wuhan i Kina tirsdag (den 26. oktober) blevet dømt i Singapore. De er dømt for at tilbageholde informationer, de skulle have givet til covid-19-efterforskerne.

Den 40-årige Hu Jun testede positiv for covid-19 allerede i januar sidste år. Det skete, ni dage efter at han var ankommet til Singapore, hvor han skulle fejre nytår sammen med sin familie.

Wuhan var dengang epicentret for udbruddet af coronavirussen. Det skriver channelnewsasia.com.

Hu Jun fortalte ikke sundhedspersonalet, at han havde besøgt adskillige steder i Singapore med infektionen i kroppen. Han blev fundet skyldig i ikke at fortælle efterforskerne, hvem han havde haft kontakt med.

Konen Shi Sha forlader retten i Singapore. Foto: Roslan RAHMAN Vis mere Konen Shi Sha forlader retten i Singapore. Foto: Roslan RAHMAN

Hans kone, den 36-årige Shi Sha, blev også fundet skyldig i at tilbageholde information. Hun er desuden dømt for at give urigtig information – og for ikke at svare fuldstændigt og ærligt til en sundhedsmedarbejder.

Som forsvar sagde Hu, at han ikke fortalte alt. For han var ikke klar over, at det var information, de ønskede.

Han kendte for øvrigt ikke navnene på de steder, de havde besøgt.

Han havde været i Singapore et par gange før. Men det var på nogle korte ture, og han besøgte kun de sædvanlige turiststeder. I det hele taget var han ikke kendt med landet, lød det.

Den 29. januar 2020 kom både han og konen ind på Singapore General Hospital. De følte sig begge både svimle og varme. Han begyndte også at hoste.

Hu sagde at 'han følte sig usædvanligt kold', og han måtte bruge flere tæpper i venteværelset. Han var sikker på, at han bare havde fået influenza. Ingen fortalte ham noget, så længe han opholdt sig på hospitalet.

Hans kone Shi sagde, da hun skulle afgive forklaring for retten, at hun fandt det svært at kommunikere med efterforskerne. Sproget Mandarin var ikke kvindens modersmål, sagde hun i retten.

Det var som en kylling, der talte til en and, sagde hun.

Hun var bekymret for udgifterne til medicin, for hun var ikke klar over, om Singapores regering dækkede udgifterne til covid-19-behandling.

»I næsten to år har vi ikke kunnet se vores pårørende eller vores familie, vi har ikke kunnet se vores børn. Jeg ved ikke hvad, jeg har gjort forkert. Derfor tænker jeg over disse detaljer,« sagde hun under retssagen.

Dommeren fandt, at anklageren havde præsenteret sagen ordentligt. Og han dømte både Hu og Shi skyldige i alle anklager. Han udsatte sagen til november, hvor retten skal afgøre straffens længde.

De står begge til op imod seks måneders fængsel, en bøde på maksimum 47.500 kroner, eller begge.