Rusland og Kina underskrev tirsdag nye samarbejdsaftaler og lagde dermed pres på Vesten.

Putin: »Vi er ved toppen af en historisk udvikling«.

Kinas leder, Xi Jinping har under sit besøg i Moskva med held solgt sig selv sig som en altfavnende statsleder, der kommer med evnen og viljen til at skabe fred i Ukraine.

Kinas ikke synderligt detaljerede tolvpunkts, fredsudspil favoriserer klart russiske interesser. Derfor var det heller ikke en stor overraskelse, at præsident Putin tirsdag aften kunne tilslutte sig Kinas fredsmæglingsforsøg.

»Denne plan korresponderer med den russiske føderations, omend Ukraines vestlige allierede, ikke har udvist nogen interesse for planen,« sagde Putin ved den fælles pressekonference i Kreml.

Xi Jinping gentog sit mantra om, at Kina har en upartisk og objektiv tilgang til at løse krigen. USAs udenrigsminister, Antony Blinken advarer om at tro på Kinas og Ruslands intentioner.

»Verden må ikke lade sig narre af de taktiske udspil fra Rusland støttet af Kina eller andre lande. Det handler om at fastfryse krigen på deres termer,« sagde Blinken i Washington.

Selvom det var sparsomt med detaljerne, så lod Kina og Rusland forstå, at de er tæt på at kunne indgå en aftale om den såkaldte Poer of Siberia 2 gasledning, der skal føre Rusisisk olie og naturgas til Kina.

»Vi diskuterer et godt projekt. Rent praktisk er alle parametrene på plads,« sagde præsident Putin i Moskva.

Rent praktisk vil det medføre, at den russiske gas, der ellers blev sendt til Europa, i stedet kommer til Kina. Det binder de to nationer tættere sammen. Det vil sikre penge i de slunkne russiske kasser, og samtidig vil det sikre energislugende Kina en sikker energileverance og ikke mindst trække Ruslands interessesfære yderligere mod øst

Tilslutningen til Kinas fredsplan giver nu Xi Jinping en mulighed for at overtale Ukraines Zelenskyj om planens fortræffeligheder. De to statsledere forventes at skulle tale i telefon snarest.

Det er dog utænkeligt, at Ukraine vil acceptere Kinas udgangspunkt, som blandt andet vil give mulighed for, at Rusland i hvert fald delvist kan forblive i det besatte områder.

Ukraines forventede afslag vil give Kina og Rusland mulighed for i kor at prise hinandens hensigter om fred og Ukraines og Vestens intentioner om at holde krigen kørende.

Xi Jinpings tur til Moskva kommer næppe til at stoppe krigen, men det var formodentlig heller ikke hensigten. Det vigtige var at vise Kina som verdens nye stormagt om fredsmægler, og det er lykkedes ganske godt.