Kina har længe været den største handelsnation og står for omkring 15 procent af al handel.

Men det kan være ved at ændre sig.

For samtidig brager andre lande frem i produktion og eksport i kategorier som møbler, tøj og teknologi.

Det viser tal fra analysehuset MDS Transmodal ifølge CNBC.

Siden 2016 har Kina blandt andet oplevet et fald fra at stå for 64 procent af verdens møbeleksport i 2016, til at stå for kun lige over halvdelen i 2022.

Kinas eksport af tøj er samtidig faldet fra at have en verdensandel på 41 procent til nu at have 37 procent.

Eksportgiganten taber terræn til blandt andre Indien, Taiwan og Vietnam, hvoraf sidstnævnte står for at gøre det største indhug i Kinas eksport.

Samtidig investerer Mærsk også i egne faciliteter i Vietnam, som ligger tæt på Kina.

I samme periode som Kina har oplevet fald i eksport, har Vietnam blandt andet mere end fordoblet eksporten af møbler, som nu udgør 17 procent af alt eksport af møbler i verden.

Samtidig har særligt Malaysia og Bangladesh taget en stor del af tøjproduktionen.

Og selvom Vietnam og andre lande klarer sig godt, så skyldes en stor del af Kinas eksportfald landets strikse nultolerance overfor coronavirus.

Det er blandt andet gået ud over containerhavnene i landet, hvor udbrud af corona har ført til markante fald i aktivitet.

Det ses senest ved verdens største havn, Ningbo, hvor mange tilkomne skibe blev nægtet adgang.