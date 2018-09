Nord- og Sydkorea har aftalt et topmøde mellem de to landes ledere i Pyongyang fra 18. til 20. september.

Seoul. Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, skal mødes i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang, 18. til 20. september.

Her skal de to diskutere de "praktiske omstændigheder" i forbindelse med en atomafrustning på Den Koreanske Halvø.

Det oplyser en udsending fra Sydkoreas delegation torsdag i forbindelse med et møde mellem de to lande onsdag.

Den nordkoreanske leder bekræfter samtidig "sin beslutsomhed i forhold til at sikre en fuldstændig atomafrustning", oplyser Sydkoreas udsending, den nationale sikkerhedsrådgiver Chung Eui-yong.

Kims ønske fremgår også af en udtalelse, der er publiceret gennem det statskontrollerede medie i Nordkorea, KCNA.

- Nord og syd skal styrke deres indsats for at gennemføre en atomafrustning på Den Koreanske Halvø, siger Kim i meddelelsen.

Formålet med et møde mellem Nord- og Sydkorea onsdag var at få planlagt et forestående topmøde mellem de to landes ledere.

Og det er altså blevet fastlagt til 18. til 20. september.

I forbindelse med mødet understregede Kim også, at han fortsat stoler på USA's præsident, Donald Trump. Han sagde også, at han ønsker at forbedre forholdet mellem Nordkorea og USA.

- Lederen Kim udtrykte sin frustration over den tvivl, som flere dele af det internationale samfund har, siger Sydkoreas udsending Chung Eui-yong.

- Nordkorea har gennemført forebyggende tiltag, der er nødvendige for en atomafrustning. Kim siger, at han vil sætte pris på, at de gode intentioner også bliver mødt med gode intentioner, siger den koreanske udsending.

Han oplyser samtidig, at det ikke virker sandsynligt, at Kim deltager ved et FN-topmøde senere i september. Det ville ellers give mulighed for et møde mellem lederne af USA, Sydkorea og Nordkorea.

Donald Trump og Kim Jong-un mødtes i juni, hvor de blev enige om at arbejde mod en nordkoreansk atomafrustning.

Siden har begge parter dog beskyldt hinanden for ikke at leve op til den aftale, der blev indgået tilbage i juni.

