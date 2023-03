Lyt til artiklen

Datteren af ​​den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, bliver efterhånden mere og mere synlig for offentligheden.

Kim Ju-ae, som hun angiveligt hedder, blev første gang vist i november, da Nordkorea offentliggjorde billeder af lederen og hans datter, der besøgte et interkontinentalt ballistisk missilteststed.

Siden har hun været at finde ved sin fars side ved flere lignende lejligheder – og da også til en sportsbegivenhed i februar. Nu er det dog ikke blot datterens tilstedeværelse, der vækker opsigt, men derimod hendes påklædning.

Ifølge det sydkoreanske medie The Chosun Ilbo bar Kim Ju-ae nemlig en jakke fra det franske luksusmærke Dior, da hun og Kim Jong-Un tidligere i marts overværede affyringen af ​​et interkontinentalt missil.

Og så kan man spørge sig selv, om der i virkeligheden er noget opsigtsvækkende i, at en datter af en statsleder har hang til dyre sager? Formentligt ikke – og så alligevel …

Nordkorea har nemlig siden 2006 været underlagt FN-sanktioner, der forbyder medlemslande at levere såkaldte 'luksusvarer' til landet. Derudover skulle Nordkorea efter sigende også have indført et forbud mod brugen af 'kapitalistisk mode'.

Et forbud, der dog tilsyneladende ikke gælder Kim Jong-un og hans familie.

Den nordkoreanske leder har i hvertfald ved flere lejligheder flittigt vist sin samling af luksusbiler frem.

Ifølge en rapport, som Center for Avancerede Forsvarsstudier har kortlagt, er mere end 90 lande kilder til de luksusvarer, der ender i Nordkorea, hvor forsyningskæden løber gennem lande som Kina, Rusland, Japan og Sydkorea.