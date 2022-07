Lyt til artiklen

Weekenden har budt på store trafikale udfordringer på grænsen mellem Storbritannien og Frankrig.

Særligt lørdag i de britiske byer Dover og Folkestone. Det skriver Sky News.

I Folkestone måtte bilister vente tålmodigt i op mod syv timer, mens en familie på vej mod færgen i Dover, var fanget i en trafikprop i tæt på 11 timer.

Årsagen er formentlig skolernes sommerferie, der fredag startede i Storbritannien.

Men hvis skyld trafikkaosset er, kan Frankrig og Storbritannien tilsyneladende ikke blive enige om.

Storbritanniens udenrigsminister, Liz Truss mener, at det er de franske myndigheder, der har forårsaget forsinkelserne.

Simpelthen fordi, at kapaciteten ved havnen er for lille. Derfor opfordrer de til, at den øges.

Modsat mener fransk parlamentsmedlem i havnebyen Calais, Pierre-Henri Dumont, at kaosset skyldes briternes manglende investering i havnen i Dover, samt den øgede paskontrol, der fulgte med Brexit.

I løbet af lørdagen tyder det på, at der er blevet tilkaldt yderligere bemanding til havnen. Færgeselskabet P&O oplyser på Twitter, at de trafikale problemer sen lørdag aften er ved at være løst.

I hvert fald lyder ventetiden klokken 21 på mellem 20 til 30 minutter. Altså, noget mindre end den var tidligere på dagen.