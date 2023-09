Briterne er i sorg over ødelæggelsen af det ikoniske Sycamore Gap træ, der stod som varemærke i det ellers flade landskab.

Det 200 år gamle træ, som er højt elsket af mange briter, blev nemlig i nat 'bevidst fældet,' skriver BBC.

Torsdag blev en 16-årig dreng anholdt i sagen, som efterforskes som overlagt hærværk.

Træet har blandt andet dannet baggrund for filmen 'Robin Hood: Prince of Thieves' fra 1991 med filmstjernen Kevin Costner i hovedrollen.

»Det er en utrolig trist dag. Træet var ikonisk for Nordøstengland og blev nydt af så mange, der enten bor eller har besøgt regionen,« siger politikommissær Kevin Warring til BBC.

Fredag blev en mand i 60'erne ligeledes anholdt i sagen.

»Jeg håber, at denne anholdelse demonstrerer, hvor seriøst vi tager denne situation,« siger efterforskningschef Rebecca Fenney-Menzies til Skynews.

Træet er af de mest kendte og mest fotograferede i hele England. (Photo by Oli SCARFF / AFP) Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Træet er af de mest kendte og mest fotograferede i hele England. (Photo by Oli SCARFF / AFP) Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Træet var et af de mest fotograferede i hele landet og blev i 2016 kåret af briterne som årets træ.

Derfor har træet en stor symbolsk værdi for mange englændere. Blandt andet udtrykker flere af dem sorg på mediet X, under sætningen: »The tree, Our tree.«

Træet stod ifølge CNN på 'The Sycamore Spot,' som er placeret på UNESCO’s verdensarvsliste. Det har været en del af Hadrian’s wall, som for cirka 1900 år siden var en grænse af det romerske imperium.

Velgørenhedsorganisationen National Trust udtaler, at de er 'chokerede og bedrøvede' over træets fældning.

Politiet spørger nu offentligheden og særligt de lokale om hjælp:

»Al slags information – uanset hvor småt eller ubetydeligt det kan virke – kan vise sig at være helt afgørende for vores efterforskning, » siger politiet til BBC.

Udover at gøre sin borgerpligt kan personer med oplysninger i sagen også se frem til en våd dusør.

En lokal pub og virksomhed er gået sammen om at udlove en dusør på drikkevarer til en værdi af 2000 pund (17.200 danske kroner) til den, der kan levere information, som kan få draget de skyldige til ansvar.