Sangeren og rapperen Sean Kingston er sat bag tremmer.

Søndag blev musikeren sammen med sin mor udleveret til myndighederne i Florida, hvor de to var eftersøgt for bedrageri for over syv millioner kroner.

Da de ankom til Fort Lauderdale blev 34-årige Sean Kingston kørt til Broward County Jail, hvor han blev fængslet.

Det skriver NBC News.

Sean Kingston optræder til en koncert i 2019. Flere amerikanske medier skriver, at han gennem årene har haft svært ved at betale sine regninger og flere gange har været i retten. Foto: Willy Sanjuan/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Sean Kingston optræder til en koncert i 2019. Flere amerikanske medier skriver, at han gennem årene har haft svært ved at betale sine regninger og flere gange har været i retten. Foto: Willy Sanjuan/AP/Ritzau Scanpix

Han blev anholdt 23. maj til en koncert i Californien, hvor han skulle optræde til en koncert på en militærbase i Mojave ørkenen.

Samme dag blev hans hjem i Florida ransaget, mens hans mor også blev anholdt.

Først forsøgte han gennem sin advokat at undgå udleveringen til Florida, hvor han var eftersøgt, men under et retsmøde i Californien gik han med til at blive fløjet til Florida.

Verdensstjernen skrev på Instagram, at han og moren havde det godt, og at hans advokater ville få styr på sagen.

Siden fortalte sangerens advokat, at man var gået med til at blive udleveret.

– Vi ser frem til at håndtere sagen i retten og er sikre på at vinde sagen, lød det ifølge BBC.

34-årige Kingston og hans 61-årige mor, Janice Turner, er anklaget for at have stjålet smykker, penge, en luksusbil og meget mere. Det skulle være sket i en sammensværgelse, hvis formål var at bedrage en række virksomheder.

Kingston, hvis borgerlige navn er Kisean Anderson, er særligt kendt for hittet »Beautiful Girls« fra 2007.

Det er ikke første gang, at Kingston har været involveret i svindel.

Ifølge mediet Rolling Stones har han i løbet af de seneste år ikke kunnet betale sine regninger.

På den baggrund har han har tabt en række civile søgsmål.

Desuden har hans mor siddet i fængsel, efter at hun i 2006 erklærede sig skyldig i banksvindel.