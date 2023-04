Lyt til artiklen

Det var en pilot fra et andet luftfartsselskab som hjalp til med at lande et fly fra Southwest Airlines.

Flyets kaptajn blev pludseligt syg, da besætningen efterlyste folk med piloterfaring ude i kabinen. Passagererne havde ingen idé om at deres kaptajn var blevet syg.

Flyet var netop startet på sin rejse fra Las Vegas og var på vej til Columbus i Ohio. Det skriver NBC News.

Mens den var i luften havde en af piloterne pludselig brug for medicinsk behandling. Det oplyste en talsmand for luftfartsselskabet.

Kaptajnen havde problemer med maven og fem minutter efter 'besvimede han eller blev uarbejdsdygtig'.

Han kom godt nok til sig selv kort tid efter, men han blev passet i bagenden af flyet.

Diane McGlinchey var med på flyet sammen med sin mand, og de anede ikke, hvad der var galt.

»Holdet gav os en opdatering og sagde, at vi skulle tilbage til Las Vegas med en syg person om bord,« sagde hun.

I mellemtiden var en pilot fra et andet selskab om bord på flyet som en passager. Han gik ud til den tilbageværende pilot og assisterede ham med radiokommunikationen.

Det lykkedes flyets tilbageværende pilot at lande det sikkert i Las Vegas' Harry Reid International Airport, og en nybesætning tog over.

»Vi er taknemmelige for støtten og assistancen. Vi takker hele besætningen for dets professionalisme, og vi takker for kundernes forståelse for situationen,« siger en talsmand for Southwest Airlines.

Diane McGlinchey siger, at efter de gik af flyet, så udtrykte passagererne bekymring for personen, selv om de ikke var klar over, at det var flyets pilot.

»Folk sagde, at vi ikke vidste, hvem det var,« sagde hun. »Men vi bad bare om, at hvem det end var, ville være o.k..«