Ilden breder sig tæt på populære turistdestinationer. Tusindvis evakueres og hele landsbyer rapporteres i brand. Nu brænder det i både Tyrkiet, Grækenland og Italien.

Her i det sydlige Tyrkiet fortsætter de voldsomme brande tæt på flere populære feriedestinationer. Seneste dødstal er otte, men mange savnes stadig, og den ekstreme varme gør redningsarbejdet meget vanskeligt.

Den tyrkiske regering siger, at man har fået kontrol over mange af de mere end 100 igangværende skovbrande, men nye brande opstår, og ødelæggelserne er store.

Og det er ikke kun i Tyrkiet, det brænder. Italien er det seneste Middelhavsland til at rapportere om kaotiske tilstande flere steder. Der er nu indrapporteret mere end 800 skovbrande.

»I det seneste døgn har brandmænd bekæmpet mere end 800 ildebrande. 250 på Sicilien, 130 i Puglia og Calabrien, 90 i Lazio og 70 i Campania,« skrev det italienske brandvæsen på Twitter.

Hele det sydøstlige Europa og Tyrkiet er ramt af en af de mest ekstreme hedebølger i årtier. Tusinder evakueres dagligt, endnu flere er på flugt fra flammerne, der flere steder æder hele landsbyer.

»Det værste lige nu er den ekstremt varme vind. Vi gør alt, vi kan for at begrænse skaderne, men det er en svær kamp,« siger Brescias borgmester, Carlo Masai, til The Guardian.

Turister er blevet evakueret fra græske Rhodos, hvor en skovbrand har lagt et røgtæppe over dele af øen. Flere er indlagt med røgforgiftning.

Luftfoto af branden i Pescara. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området. Brandene i Italien breder sig forsat. Foto: VIGILI DEL FUOCO HANDOUT

I Tyrkiet begyndte brandene allerede i sidste uge. Satellitbilleder offentliggjort af det tyrkiske forsvarsministerium viser enorme områder, der er helt forkullede, og det ryger stadig fra de mange brandtomter.

»Det er helt forfærdeligt hernede. Min veninde, der var ved at bygge et nyt hus oppe i bjergene, har mistet alt. Hele hendes landsby er væk, Vi har brug for hjælp udefra«, fortæller Charlotte Sloth Jensen, der bor i Manavgat til B.T.

Netop behovet for hjælp er blevet en varm kartoffel for Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan. Det viser sig nemlig, at Tyrkiet ikke har brandslukningsfly, selvom en tredjedel af Tyrkiets landområde er skov, og at naturbrandene det seneste årti er blevet hyppigere.

Tyrkiet har måttet bede om hjælp fra både Rusland og Aserbajdsjan, og kritikere siger, at de manglende forberedelser alvorligt har forværret situationen i landet.

Lokale tager kampen op med brandene i Tyrkiet. Otte har indtil videre mistet livet. Foto: ERDEM SAHIN

Tyrkiet slog forleden alletiders varmerekord, da der blev målt 49,1 grader, og fælles for hele den sydøstlige del af Mdelhavet er en skræmmende vejrudsigt, der peger på temperaturer langt over 40 grader resten af ugen.

Eigil Kaas, Videnskabelig chef for det nyoprettede National Center for Klimaforskning, siger til B.T, at fremtiden byder på mere ekstrem tørke nogle steder og alt for meget vand andre steder.

»I den virkelige verden er temperaturen i Europa nok allerede steget med mellem 1- 2 grader. Derfor skal vores beredskab også være endnu bedre,« siger Eigil Kaas til B.T.

I hele regionen er alle tilgængelige brandslukningsfly i luften, men da der er tale om hundredvis af brande over et meget stort område, så forventes brandene mange steder at få lov at rase ud.

Ilden har nået flere populære turistdestinationer. Blandt andet Marmaris, hvor ilden forsat brænder Foto: YASIN AKGUL

Det betyder også enorme omkostninger, både menneskelige og økonomiske. Skovbrande om sommeren er ikke et ukendt fænomen om sommeren i det sydlige Europa, men i Tyrkiet rapporteres der om varmegrader omkring brandene, der er meget højere end vanligt.

Det betyder også, at sandsynligheden for, at brandene vil forsætte med at sprede sig de næste dage, er betragtelig.