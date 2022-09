Lyt til artiklen

Om man er royalist i Storbritannien eller ej, så kommer man sandsynligvis ikke til at kunne ignorere Dronning Elizabeth II's begravelse på mandag. Store dele af landet vil nemlig lukke ned mandag den 19. september, skriver The Guardian.

Dette vil især gå ud over patienter, som havde aftaler til behandling af alt fra grå stær over hofte- og knæoperationer helt frem til enkelte kræftbehandlinger. Tusindvis af planlagte undersøgelser og operationer er nemlig blevet aflyst eller udskudt. Kun nødtilfælde og meget presserende behandlinger skal stadig blive udført.

Det Forenede Kongeriges sundhedssystem er i forvejen stærkt presset. I juli var der knap syv millioner briter, der ventede på, at det blev deres tur til at blive undersøgt eller behandlet.

Det er dog ikke kun sundhedsvæsenet, der skruer ned for blusset mandag. Også mange teatre, museer, butikker og selv enkelte fødevarebanker vil holde lukket.

Begrundelsen er, at virksomhederne gerne vil vise respekt for Dronningen. Lukningen er nemlig ikke et påbud. Det har regeringen gjort klar i en udtalelse:

»Nogle virksomheder vil måske ønske at lukke eller udskyde begivenheder, især på selve dagen for statsbegravelsen, dette er dog de enkelte virksomheders eget valg.«