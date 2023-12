To kinesiske direktører er nu meldt sporløst forsvundet efter en stor finansskandale i Kina.

Det skriver CNN.

En af Kinas største investeringsfonde, Zhongzhi International Group, kom forleden i myndighedernes søgelys på grund af mistanke om økonomisk kriminalitet.

Zhongzhi fungerer også som en af landets største skyggebanker.

Zhongzhi er kollapset, og det giver store problemer i Kina. Foto: Cfoto/SIPA/Ritzau Scanpix Vis mere Zhongzhi er kollapset, og det giver store problemer i Kina. Foto: Cfoto/SIPA/Ritzau Scanpix

Og nu er der så pludselig forsvundet to direktører fra firmaer, som hørte under Zhongzhi.

Det drejer sig om Ma Hongying, der er leder for Dalian My Gym Education Technology.

Firmaet skriver i en udtalelse:

»Vi er ikke klar over den specifikke grund til, at vi ikke kan komme i kontakt med fru Ma Hongying.«

Den anden direktør, der er forsvundet er Ma Changshui fra Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-engineering.

Begge har haft vigtige poster i Zhongzhi.

38-årige Ma Hongying har ifølge virksomheden fungeret som Zhongzhis økonomidirektør siden 2015. Hun blev udnævnt til formand for Dalian My Gym Education Technology i 2022, et par år efter at Zhongzhi havde overtaget kontrollen med virksomheden gennem en aktieopkøbsaftale.

59-årige Ma Changshui fungerer som vicepræsident for Zhongzhi sammen med sin stilling i dyreavlsfirmaet. Han har tidligere været chef for risikokontrollen i koncernen.

Beijing-baserede Zhongzhi kontrollerer næsten et dusin kapital- og formueforvaltningsfirmaer.

Virksomhedens økonomiske problemer begyndte, efter at dens grundlægger, Xie Zhikun, døde af et hjerteanfald i december 2021.

Det kinesiske boligmarked faldt sammen i 2021, da ejendomskæden Evergrande kollapsede. Siden har myndighederne kæmpet for at holde bankerne og hele landet fri af en finanskrise.

Men nu er Zhongzhi så faldet sammen.

Onsdag måtte investeringsfonden erklære sig insolvent.