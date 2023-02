Lyt til artiklen

Protester, demonstranter og offentlige bygninger i flammer præger lige nu flere byer i Nigeria.

Det skyldes, at landet er havnet i en situation, hvor man har mangel på pengesedler. Derfor har vrede demonstranter angrebet hæveautomater, blokeret veje og sat ild til flere bygninger.

Det skriver The Guardian.

Nigeria har haft mangel på pengesedler, siden landets centralbank gjorde gamle naia-sedler, som er Nigerias valuta, ugyldige, fordi man skulle have nye sedler.

Det betyder, at banker på grund af manglen har begrænset adgangen til sedler. For mange giver det problemer, eftersom nogle forretninger kun modtager nye sedler, ligesom adskillige benytter kontanter for at tage bussen.

Centralbanken har gjort gamle sedler ugyldige, fordi man ville fjerne overskydende og forfalsket naia-sedler fra gadebilledet. Samtidig ønskede man også at fremme kontaktløse transaktioner.

Ikke desto mindre har det efterladt adskillige byer i vrede, herunder Ibadan, Benin City og Delta State i det sydvestlige Nigeria.

Situationen er opstået blot nogle dage før præsidentvalget i Nigeria, der finder sted 25. februar.

Nogle delstater i landet har søgt om tilladelse til at suspendere Centralbankens politik, så både nye og gamle sedler er lovlige, indtil manglen på sedler er ovre.

Indtil videre er mindst ni blevet anholdt som følge af hændelserne, skriver The Guardian.