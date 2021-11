Den har optrådt i Guinness Rekordbog lige siden 2011. Den tungeste kartoffel i verden. Den vejede 4,98 kilo.

Men nu er blevet overgået. I den grad. Af ejeren af et lille landbrug på New Zealand.

Colin Craig-Brown fik den største overraskelse i sit liv, da han gravede i sin have, og ramte noget under jorden den 30. august.

I første omgang troede han, at han havde fundet en mærkelig svampevækst. Der skriver Sky News.

Kartoflen hår fåen sin egen lille trækvogn, så den kan komme ud og få sig lidt sol. Foto: Donna Craig-Brown Vis mere Kartoflen hår fåen sin egen lille trækvogn, så den kan komme ud og få sig lidt sol. Foto: Donna Craig-Brown

Men efter at have gravet den op, skrabet lidt på overfladen og smagt på den, indså han, at det var en monsterkartoffel.

»Vi kunne ikke tro det,« sagde hans kone Donna. »Den var bare så stor.«

Parret kommer fra et landbrug nær Hamilton på New Zealand, og de regner med at kartoflen har sået sig selv, og måske har groet i jorden i et par år.

Kartoflen vejer 7,8 kilo, og nu venter de bare på at få at vide, om den bliver optaget i Guinness Rekordbog som den tungeste kartoffel.

Den nuværende rekord for en kartoffel er fra 2011. Den tilhører en kartoffel fra Shepton Mallet i Sommerset og vejede bare 4,98 kilo.

De har navngivet kartoflen 'Doug', og den har opnået nærmest stjernestatus blandt beboerne i den nærmeste by.

De har bygget en lille trækvogn, til at køre den rundt på.

»Vi har også givet ham en hue på. Han er blevet sat på Facebook, og vi går tit en tur med ham, så han får sig en smule solskin,« siger Colin Craig-Brown.

»Det er alt sammen en smule sjovt. Der er forbavsende at se, hvad der underholder folk.«

Kartoflen er ved at tørre ud, og den begynder at blive muggen. Men processen er blevet stoppet, for kæmpekartoflen er blevet lagt i fryseren.

Colin Craig-Brown siger, at han gerne vil lave en kartoffelvodka på den. Han er nemlig en ivrig amatørbrygger.

Ifølge ham har han ikke noget specielt tip til at dyrke gigantiske grøntsager og urter. Ikke ud over at smide en masse komøg og halm ud i haven – og se, hvad der sker.