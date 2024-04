I årevis har det ukendte fænomen haft navnet Havana-syndromet efter stribevis af amerikanske ansatte på USAs ambassade i den cubanske hovedstad uforklarligt blev syge.

Nu har flere medier afsløret, hvad der i virkeligheden skete. Alt peger på, at Rusland står bag, og det langt fra er et isoleret tilfælde.

Det er de tre medier The Insider, Der Spiegel og 60 Minutes, som i en stor afsløring har fremvist op mod 100 sager om det såkaldte Havana-syndrom, som har ramt amerikanske diplomater i udlandet, amerikanske spioner, militærpersonale, løstansatte og sågar deres samlevere, børn og kæledyr.

Der findes også en række eksempler på, at amerikanske borgere i USA er blevet ramt.

»Det er en ret vild sag. Evidens er meget overbevisende,« siger Jacob Kaarsbo, der er senioranalytiker ved Tænketanken Europa og har en fortid i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Han kender med andre ord efterretningsverdenen indgående.

I den internationale afsløring kan man læse, hvordan mistanken er rettet mod en specialenhed i den berygtede russiske militære efterretningstjeneste GRU.

De har brugt højfrekvente lydbølger til deres angreb. I flere tilfælde har de angreb gjort de ramte dårlige. Flere over længere perioder.

»Medlemmer af Kremls berygtede militære efterretningssabotage-enhed er blevet observeret på steder for mistænkte angreb på amerikanske myndighedspersonale i udlandet og deres familiemedlemmer,« skriver The Insider, som er et medie baseret i Letland med fokus på Rusland.

Den russiske specialenhed har navnet '29155'. Hovedformålet er blandt andet politisk destabilisering og mord.

»Deres mission er at finde, fikse eller eliminere, alt sammen i støtte til Vladimir Putins imperialistiske drømme,« siger en tidligere højtstående CIA-officer til The Insider.

Missionen, hvor en række amerikanske, canadiske og britiske personer ofte med Rusland som speciale er blevet angrebet med højenergivåben, har ifølge Jacob Kaarsbo vist sig som en stor succes for Rusland.

Ikke mindst fordi deres målrettede angreb har betydet, at mange har måttet opgive deres konkrete arbejde.

»Rusland har blandt andet fået fjernet en masse dygtige amerikanske efterretningsfolk og diplomater samt sandsynligvis enkelte canadiere og briter. Størstedelen har det været folk, der har haft med Rusland at gøre på højt niveau,« siger den danske efterretningsekspert,« siger den danske efterretningsekspert.

»Det er en klar vindersag for Rusland, som bare er blevet ved,« siger Jacob Kaarsbo.

For ham at se er sagen yderst problematisk for toppen i den amerikanske efterretningsverden.

Det skyldes, at man hos CIA og NSA formentlig i flere år har kendt til den russiske kampagne. Men i stedet for at melde ud, at en russisk specialenhed stod bag, så har man forsøgt at forklare de mange mistænkelige sygdomstilfælde med helt andre ting, fortæller Jacob Kaarsbo.

»De her nye oplysninger fra de tre medier står i skarp kontrast til, hvad der blev fremlagt i en amerikansk efterretningsrapport om sagerne sidste år, hvor det blev fastslået, at det var 'højst usandsynligt', at det var en fremmed magt, der stod bag,« siger han og uddyber:

»Alle prikkerne har været der, men det ligner, at man af politiske årsager har valgt ikke at forbinde dem.«

Dermed står USA lige nu med en yderst alvorlig sag. En sag, der kan og bør få politiske konsekvenser. Ikke mindst fordi den kan virke undergravende for USAs efterretningsarbejde.

»Det er en ydmygelse af den politiske styring af den her sag. Folk i toppen af eksempelvis CIA, der har peget på andre forklaringer end den, der nu kommer frem i medierne. Toppen har fejlet, for dem under har godt vidst, hvad der var rigtigt,« siger Jacob Kaarsbo.

Han mener, at der nu ligger et stort arbejde for de amerikanske efterretningstjenester med at rydde op.

Ellers kan det udvikle sig rigtig skidt.

»Folk, der arbejder i efterretningstjenesten, føler, de gør en forskel. De står op hver dag og arbejder for sandheden og at holde nationen sikker. Men når sådan noget her sker, hvor politik overtager, så er det ødelæggende,« siger Jacob Kaarsbo.