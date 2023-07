Der er sket en kæmpe eksplosion på en olieplatform i den Mexicanske Golf.

Det siger den mexicanske præsident Andrés Manuel López Obrador ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tre-fire personer er savnet efter en eksplosion på en olieplatform, der drives af selskabet Pemex.

En række videoer cirkulerer på sociale medier, der viser voldsomme flammer fra platformen.

B.T. har endnu ikke kunne verificere videoerne.

En enorm røgsky kan også ses flere kilometer væk fra platformen.

Pemex har sendt fire fartøjer for at slukke ilden og forbereder sig på at modtage potentielt sårede arbejdere på et nærliggende hospital, tilføjede en kilde fra selskabet.

Cantarell, der ligger i Campeche-bugten, i den sydvestlige ende af den Mexicanske Golf, producerer fra et af Mexicos ældste oliefelter, som i årtier var en af ​​Pemex' kronjuveler.

Mens engang var en af ​​verdens største olieforekomster, er produktionen ved Cantarell siden faldet til kun 170.000 tønder om dagen.